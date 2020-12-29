يوضح دوت الخليج نشرة أخبار الاتصالات اليوم الثلاثاء 28- 12- 2020 بتغطية شاملة لأبرز الأحداث المتعلقة بعالم الاتصالات والشبكات لاسيما آخر أخبار شركة أورنج Orange وأيضًا آخر أخبار شركة فودافون Vodafone بالإضافة إلى آخر أخبار شركة، والمصرية للاتصالات.
آخر أخبار أورنجأوضحت أورنج تفاصيل كنتور نظام شير الجديد والميجاباتيس المطروحة عليه، حيث يوفر النظام مع الأصدقاء والأحباب إمكانية مشاركة وحدات و دقائق و واتساب بالإضافة خصومات مع كل تجديد لباقة كنترول شير من أورنج على مدار الشهر.
أورنج توضح تفاصيل نظام كنترول شير الجديد
آخر أخبار فودافون
وفرت فودافون 3 باقات نت أسبوعية بأسعار مخفضة، تبدأ من 2 جنيه، وتعتبر باقات النت الأسبوعية من فودافون الاختيار الأنسب للموبايل أو التابلت ويستخدمها عملاء فودافون للسوشيال ميديا والخدمات المختلفة.
3 باقات نت أسبوعية من فودافون 2021 دوت الخليج ينشر التفاصيل
آخر أخبار المصرية للاتصالات
أعلنت المصرية الاتصالات عرض وي لطلاب المدارس وبالتحديد الحاصلين على تابلت وزارة التربية والتعليم، بمقتضاها يحصل الطلبة على شريحة بالمجان، والاستمتاع بباقة لخدمات الإنترنت بسعة 1 جيجا بيت لمدة ثلاثون يوماً مقابل مبلغ قدره 5 جنيهات، هذا بخلاف الاستمتاع بنسبة قدرها 50% من عدد الميجابايتس في حالة الاشتراك أو التجديد لباقة الموبايل إنترنت "nitro"، ويوضح دوت الخليج كافة عروض المصرية للاتصالات we لطلاب المدارس الحاصلين على تابلت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوت الخليج يقدم نشرة أخبار الاتصالات اليوم الثلاثاء 28-12 -2020 أورنج / المصرية للاتصالات / فودافون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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