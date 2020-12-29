دوت الخليج يقدم نشرة أخبار الاتصالات اليوم الثلاثاء 28-12 -2020 أورنج / المصرية للاتصالات / فودافون

يوضح دوت الخليج نشرة أخبار الاتصالات اليوم الثلاثاء 28- 12- 2020 بتغطية شاملة لأبرز الأحداث المتعلقة بعالم الاتصالات والشبكات لاسيما آخر أخبار شركة أورنج Orange وأيضًا آخر أخبار شركة فودافون Vodafone بالإضافة إلى آخر أخبار شركة، والمصرية للاتصالات.





آخر أخبار أورنج



أورنج توضح تفاصيل نظام كنترول شير الجديد



آخر أخبار فودافون

وفرت فودافون 3 باقات نت أسبوعية بأسعار مخفضة، تبدأ من 2 جنيه، وتعتبر باقات النت الأسبوعية من فودافون الاختيار الأنسب للموبايل أو التابلت ويستخدمها عملاء فودافون للسوشيال ميديا والخدمات المختلفة.

3 باقات نت أسبوعية من فودافون 2021 دوت الخليج ينشر التفاصيل

آخر أخبار المصرية للاتصالات

أعلنت المصرية الاتصالات عرض وي لطلاب المدارس وبالتحديد الحاصلين على تابلت وزارة التربية والتعليم، بمقتضاها يحصل الطلبة على شريحة بالمجان، والاستمتاع بباقة لخدمات الإنترنت بسعة 1 جيجا بيت لمدة ثلاثون يوماً مقابل مبلغ قدره 5 جنيهات، هذا بخلاف الاستمتاع بنسبة قدرها 50% من عدد الميجابايتس في حالة الاشتراك أو التجديد لباقة الموبايل إنترنت "nitro"، ويوضح دوت الخليج كافة عروض المصرية للاتصالات we لطلاب المدارس الحاصلين على تابلت.

أوضحت أورنج تفاصيل كنتور نظام شير الجديد والميجاباتيس المطروحة عليه، حيث يوفر النظام مع الأصدقاء والأحباب إمكانية مشاركة وحدات و دقائق و واتساب بالإضافة خصومات مع كل تجديد لباقة كنترول شير من أورنج على مدار الشهر.