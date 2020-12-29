دوت الخليج يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الثلاثاء 29 -12 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال



يستعرض دوت الخليج نشرة أخبار البنوك اليوم الثلاثاء 29- 12-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.

آخر أخبار بنك مصر

حدد بنك مصر رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM بعد انتهاء مهلة الإعفاء التى حددها البنك المركزي، بشأن رسوم الاستعلام والسحب النقدى من ماكينات الصراف ATM للبنوك، كأحد الإجراءات التى قام بإتخاذها، منتصف مارس الماضى، فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وكان بنك مصر من أولى البنوك التى غيرت النظام، على أن يتم التطبيق من يوم الأحد المقبل.

بنك مصر يحدد رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM .. التطبيق الأحد المقبل



آخر أخبار بنك الإسكندرية

يوضح دوت الخليج رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلى في بنك الإسكندرية والتى يتم تطبيقها بداية من الحد المقبل عند السحب من مختلف ماكينات بنك الإسكندرية بجميع المحافظات.

بنك الإسكندرية يحدد رسوم السحب من ماكينات ATM: 10 جنيه للضربة



آخر أخبار البنك الأهلي المصري

آخر أخبار بنك CIB

يقدم دوت الخليج فوائد البنك الأهلي المصري على شهادات الشركات 2021 بعد التخفيض الأخير بقيمة 1.5% وفق قرارات البنك المركزي المصري، وبالتالي بدأ المواطنون يتساءلون عن فوائد البنك الأهلي المصري فهو أهم مايبحثون عنه.وفر بنك CIB بطاقة ميزة لانجاز الخدمات التى يحتاجها العملاء بسهولة لاسيما في ظل تداعيات فيروس كورونا والكثير من عملاء بنك CIB يلجأون إلى المعاملات الإلكترونية، فهى أسرع بطاقة يمكن إصدارها، فهي متاحة لأي عميل يحمل بطاقة الرقم القومي وتصدر في الحال.