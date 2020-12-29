انت الان تتابع تفاصيل خبر بالمستندات.. قرارات مجلس الوزراء الجديدة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قرارات مجلس الوزراء الجديدة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا، تم نشرها بالجريدة الرسمية، ليتم العمل بها اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 3 يناير 2020، والتي تتضمن العديد من الإجراءات الاحترازية الواجب الالتزام بها خلال الفترة المقبلة، وذلك تفادياً لتفشى الموجه الثانية من وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقرارات مجلس الوزراء الجديدة لمواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا المستجد، قد جاءت بعد اجتماع اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي تتضمن في عضويتها وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والتي أحاطت اللجنة في الاجتماع أخر ما وصلت إليه أزمة الموجة الثانية من وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) والزيادة المضطردة في الأعداد المصابة به.

القرارات الجديدة لمجلس الوزراء بشأن مواجهة الموجة الثانية من كورونا:-

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم 28 ديسمبر 2020، القرارات الجديدة التي أتخذها مجلس الوزراء لمواجهة أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تضمنت القرارات الجديدة ما يلي:-

1- حظر إقامة أية حفلات أو مهرجانات أو فعاليات للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية سواء داخل المنشآت السياحية والفندقية أو غيرها من المنشآت.

2- حظر إقامة أية مهرجانات أو مؤتمرات أو فاعليات كبرى بكافة أنواعها، أو حفلات يترتب عليها أية تجمعات جماهيرية، ويتم استثناء بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص بالتصريح ببعض هذه الأنشطة.

3- حظر إقامة جميع أنواع السرادقات سواء أفراح أو تلقي العزاء أو للموالد أو احتفالات شعبية أو ما يماثل ذلك من مناسبات.

ويمكن التعرف على باقي القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء كما يلي:-