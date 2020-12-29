جدة - نرمين السيد - وأضافت جابر، خلال لقائها مع الإعلامى أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، كان له كاريزما طاغية، مضيفة: "دى اللى خلت جيل الناصريين يعشقونه".
وأكدت أنها من عشاق الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لافتة إلى أنها كانت من أصحاب الفكر الثابت، ولكن هذا الفكر الثابت تحرك بعد جلوس لينين الرملى معها.
وتابعت: "الرملى قالى بكرة روحى اتعالجى، هو كان وفدى وأنا كنت ناصرية، وفى إحدى الليالى بكيت عشان عشت وأنا أجهل أشياء تخليتها أنها جميلة، وده اللى يزعل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. لميس جابر: أنا من عشاق جمال عبدالناصر ومفيش حاجة اسمها نمبر وان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.