فيديو.. لميس جابر: أنا من عشاق جمال عبدالناصر ومفيش حاجة اسمها نمبر وان

جدة - نرمين السيد - وأضافت جابر، خلال لقائها مع الإعلامى أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، كان له كاريزما طاغية، مضيفة: "دى اللى خلت جيل الناصريين يعشقونه".

وأكدت أنها من عشاق الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لافتة إلى أنها كانت من أصحاب الفكر الثابت، ولكن هذا الفكر الثابت تحرك بعد جلوس لينين الرملى معها.

وتابعت: "الرملى قالى بكرة روحى اتعالجى، هو كان وفدى وأنا كنت ناصرية، وفى إحدى الليالى بكيت عشان عشت وأنا أجهل أشياء تخليتها أنها جميلة، وده اللى يزعل".