أستاذ أمراض صدرية : استنشاق البخار يقضى على فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور يسرى عقل أستاذ الأمراض الصدرية بالقصر العينى، إن الموجة الحالية لجائحة كورونا شديدة الانتشار والعدوى، كما أنها تؤثر على كل الأعمار، مشيرًا إلى تضرر الرئة فى أحيان كثيرة منذ اليوم الأول بدءًا من أطفال فى عمر ست شهور حتى فئة الشباب.





وأضاف خلال تصريحات له، أن حالات كوفيد 19 التى تبدأ بأعراض الجهاز الهضمى بدأت فى الانخفاض، فيما ازدادت الحالات متوسطة وشديدة الخطورة ذات الأعراض التنفسية وهى الأخطر نظرًا لتأثر الرئة بالفيروس.

وشدد الدكتور يسرى عقل على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى كورونا والتى تتمثل فى ارتداء الكمامة، والحرص على التباعد، وغسيل الأيدى والابتعاد عن الأماكن المغلقة قدر الإمكان.

وتابع: "الماء الساخن الذى تشربه مفيد لحلقك، لكن فيروس كورونا يختبئ خلف الجيوب الأنفية لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أيام، لذا فإنه ليس ذا جدوى"، مضيفًا: "بعد أربعة أو خمسة أيام، يصل الفيروس إلى الرئتين، ثم يجد المصاب صعوبة فى التنفس، ولهذا السبب من المهم جدًا استنشاق البخار فإنه يصل إلى الجزء الخلفى من الجيوب الأنفية ويقتل الفيروس فى الأنف".

وأردف أستاذ الأمراض الصدرية: "عند 50 درجة مئوية، يصبح هذا الفيروس مشلولًا، وعند 60 درجة يصبح ضعيفًا جدًا بحيث يمكن لأى جهاز مناعة بشرى محاربته، أما عند 70 درجة فإنه يموت تماما.. وهذا ما يفعله البخار، وكل الأطباء بقسم الصحة العامة يعرف ذلك، لكن الجميع يريد الاستفادة لذا فهم لا يشاركون هذه المعلومات علانية".

واستكمل: "يجب على من يلتزم منزله أن يتعرض للبخار مرة واحدة فى اليوم، وإذا ذهبت إلى السوق، افعل ذلك مرتين فى اليوم.. كما أنه من الضرورى لكل من يلتقى يخالط الناس أو يذهب إلى عمله أن يستنشق البخار ثلاث مرات فى اليوم".

وأكد أنه وفقًا للأطباء، يمكن قتل وباء كوفيد 19 عن طريق استنشاق البخار من الأنف والفم، موضحًا أنه إذا بدأ كل الناس فى هذه الممارسة لمدة أسبوع، سينتهى الوباء قريبًا، مقترحًا أن يجرى ذلك لمدة أسبوع على الأقل فى الصباح والمساء، لمدة خمس دقائق فقط فى كل مرة، كما أفاد بأن هذه الممارسة ليس لها أى آثار جانبية.