شاهد.. طالب دمنهور المفصول يناشد رئيس الجامعة ووزير التعليم العالى: أنقذونى

جدة - نرمين السيد - وخلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، قال مصطفى شعلان، إنه أُحيل للتحقيق ثم صدر قرار بفصله لمدة عام، كما ناشد رئيس جامعة دمنهور ووزير التعليم العالى بالتدخل، قائلا: "أرجوكم تدخلوا وأنقذونى".

وتابع: "حاولت التواصل مع عميد الكلية أكثر من مرة دون جدوى .. وكتبت جوابًا وقَّع عليه أكثر من 180 طالبًا، تحدثنا فيه عن التكدس الطلابى داخل الجامعة"، وبعد ذلك لم يكن أمامى سوى إجراء مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى للحديث عن الأمر"، مشيرًا إلى أنه سيقدم التماسًا فى هذا الصدد، اليوم الثلاثاء، إلى الجامعة.