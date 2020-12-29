حفلة خاصة مع صابر الرباعي احتفالًا برأس السنة

يحل النجم صابر الرباعي، مساء ليلة رأس السنة ضيفًا مع الاعلامية منى الشاذلي، في برنامجها الشهير "معكم" بحلقة خاصة تعرض على فضائية cbc، احتفالًا بالعام الجديد.
حلقة الرباعي مع الإعلامية منى الشاذلي تم تصويرها للعرض كسهرة خاصة للمشاهدين احتفالا بليلة رأس السنة، حيث يقدم خلالها النجم التونسي باقة من أبرز أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني.
ويكشف الرباعي خلال الحلقة للمرة الأولى عن ألبومه الجديد وقصائد الفصحى التي يقدمها وسر ارتباطه وعشقه للقاهرة والمصريين.
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احتفالات رأس السنة تلألأت في شوارع المحروسة منذ فترة قريبة، وكذلك جميع المحال التي أعلنت استقبال عام جديد بأشجار الكريسماس التي زينت جميع المحال والشوارع، إلا أن الحكومة ومنظمة الصحة العالمية حذرت من التجمعات بسبب وباء فيروس كورونا الذي أخذ في التصاعد من جديد بطريقة مرعبة، لذا استعدت العديد من القنوات الفضائية لتقديم الحفلات أون لاين للجمهور.
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