اليوم.. هاني شاكر في ضيافة لميس الحديدي للإحتفال برأس السنة

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي يعرض على فضائية ON، الفنان الكبير هاني شاكر في تمام الساعة التاسعة، مساء اليوم الثلاثاء.
وكتبت لميس الحديدي، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "سهرة هتكون مختلفة في وداع 2020، أمير الغناء العربي في حلقة خاصة بكلمة أخيرة، غناء وضحك وحكايات بتسمعها لأول مرة".
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الجدير بالذكر، أن هناك العديد من القنوات الفضائية التي استعدت لإنطلاق العام الجديد من خلال تجهيز الإحتفالات المختلفة للعديد من الفنانين، حيث حرصوا على تكثيف الحفلات نظرًا لعدم إمكانية إقامة الحفلات بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.
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