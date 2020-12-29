أعلنت شركة مصر للطيران ، اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى 55 وجهة دولية تقل 5201 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
أفاد مصادر بشركة مصر للطيران ، أن جدول رحلات الغد يضم، دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت ، بغداد، لاجوس، ندچمينا، تونس، ابوچا، لندن ، الدمام، دوالا، باريس، امستردام ، موسكو، اثينا، ڤيينا، فرانكفورت ، عمان، البحرين ، المدينة المنورة، نيروبي، اديس ابابا، جدة، اربيل، و 15 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و 6 رحلات شحن جوى.
اقرأ أيضًا.. فوائد بنك القاهرة 2021 على شهادة البريمو 3 سنوات .. تعرف عليها
واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر للطيران: 55 رحلة خارجية و15 للأماكن السياحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.