تحديثات رأس السنة 2021 دوت الخليج ينشر ترددات قنوات الأطفال على القمر الصناعي النايل سات.. "ضبطته في دقيقة"

ينشر دوت الخليج ترددات قنوات الأطفال على القمر الصناعي النايل سات وذلك في إطار تحديثات رأس السنة 2021 وتغيير تردد القنوات الفضائية ويزداد بحث الأمهات عن ترددات قنوات الأطفال فهم يتركون صغارهم أمامها لتعليمهم الأرقام الحروف والنطق. تردد قنوات الأطفال الجديد 2021 إليكم كافة ترددات قنوات الأطفال الجديدة 2021 بعد التحديث بمناسبة رأس السنة على النحو التالي: تردد قناة كراميش للأطفال 2021

التردد: 11315 إليكم كافة ترددات قنوات الأطفال الجديدة 2021 بعد التحديث بمناسبة رأس السنة على النحو التالي:التردد: 11315 معدل الترميز 27500 الاستقطاب: عمودي v معامل تصحيح الخطأ 6/5 تردد قناة ميكي الجديد 2021 التردد 11526 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي h اقرأ أيضًا.. دوت الخليج يكشف صعوبة وقف برنامج رامز جلال

تردد قناة سمسم الجديد 2021

التردد 11334 التردد 11334 الترميز : 27500 معامل الاستقطاب أفقي h تصحيح الخطأ: 5/6 تردد قناة أجيال الجديد 2021

التردد : 12149 التردد : 12149 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي h تصحيح الخطأ: 5/6 تردد قناة ام بي سي mbc 3

التردد نايل سات : 11470 أو 11559 التردد نايل سات : 11470 أو 11559 معدل الترميز : 27500 الاستقطاب: عمودي v معامل تصحيح الخطأ: 5/6. تردد قناة طيور الجنة : 11315 أو 11393

معدل الترميز 27500 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي v معامل تصحيح الخطأ : 3/4. تردد قناة طيور بيبي 2021

التردد : 11315 أو 11393 التردد : 11315 أو 11393 الترميز :27500 الاستقطاب عمودي v معامل تصحيح الخطأ : 3/4. تردد قناة المجد للأطفال 2021

التردد 12226 أو 11334 التردد 12226 أو 11334 الترميز : 27500 الاستقطاب أفقي h معامل تصحيح الخطأ: 5/6. تردد قناة اطفال ومواهب

التردد 11354 التردد 11354 الترميز :27500 الاستقطاب عمودي v معامل تصحيح الخطأ: 5/6. تردد قناة المرح الجديد 2021

التردد 11137 أو 11257 التردد 11137 أو 11257 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي h معامل تصحيح الخطأ: 5/6

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