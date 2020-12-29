الرى: أمطار خفيفة على سواحل البحر الأحمر الجنوبية.. اليوم

تشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة على سواحل البحر الأحمر الجنوبية، اليوم الثلاثاء فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار يوم الأربعاء.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.

اقرأ أيضًا.. الصحة: 1359 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة

وقالت وزارة الرى أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.