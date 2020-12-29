فيديو .. أصغر صائد ذئاب فى قنا : براقبهم كويس علشان أعرف أضربهم فين

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه درس سلوك الذئاب جيدًا وراقب حركاتهم حتى اكتسب من الخبرة ما يستطيع به التفرقة بين ما يهاجم الأهالى منها، وما ينصرف دون أن يؤذى أحدًا.

وأوضح فهد قناوى أصغر صائد ذئاب فى قنا، أنه بدء فى ذلك منذ أن كان عمره 13 سنة، مشيرًا إلى أنه يستخدم العصا أو "الشوم" فى قتلها.