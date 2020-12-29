فيديو .. محمد مختار : صندوق تحيا مصر البيت الكبير لكل المصريين

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن القائمين على "الصندوق" عملوا مع الدولة على عدة محاور أهمها التنمية العمرانية، ما تمثل فى رفع كفاءة بعض البيوت، والقضاء على العشوائيات.
وتابع محمد مختار: "كل من يساهم فى صندوق تحيا مصر، فهو ينقذ إنسانًا أو يوفر حياة كريمة لطفل، وما زال الصندوق فى حاجة إلى المساهمات لمساعدة مزيد من الأهالى".
وأردف: "أصبح لدينا اثنان من أهم المبادرات التى نفذها الصندوق وهما "100 مليون صحة" و"نور حياة"، وأى مصرى يمكنه التواصل مع الصندوق للاستفادة من خدماته عن طريق الفيسسبوك، أو من خلال الخط الساخن على رقم 15118".
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