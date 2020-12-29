طقس الثلاثاء .. شديدة البرودة ليلا وتساقط شبورة كثيفة .. القاهرة 21

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحرى، معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، يكون دافئا على جنوب سيناء، مائلا للدفء على شمال الصعيد، فيما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد.





وكشف الخبراء أنه يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، يكون باردا على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد مع تكاثر الشبورة المائية على معظم الأنحاء. حالة الطقس اليوم وعن الظواهر الجوية، يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، كما يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوى، بينما يتأثر باقى البلاد بامتدار منخفض السودان. وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية .. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى

القاهرة 21 11 الإسكندرية 21 14 وادى النطرون 22 13 طنطا 21 11 شبين الكوم 21 12 دمنهور 21 13 بلطيم 22 14

مطروح 19 11 السلوم 19 11 سيوة 20 08 بورسعيد 21 13 دمياط 21 13 الزقازيق 21 12 المنصورة 20 11 الإسماعيلية 22 12 السويس 22 12 العريش 21 11 رفح 20 11

راس سدر 22 12 نخل 20 04 نويبع 24 17 طابا 23 14 كاترين 16 06 الطور 22 12 شرم الشيخ 25 17 الغردقة 24 16 مرسى علم 24 15 الفيوم 21 08 بنى سويف 21 08 المنيا 22 09 أسيوط 22 08 سوهاج 23 09 قنا 24 10 الاقصر 26 11 أسوان 27 12 أبوسمبل 26 11 الوادى الجديد 24 07 حلايب 25 19 شلاتين 26 18

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