حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29-12-2020، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن الجو يكن مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري نهارًا شديد البرودة ليلًا، بينما يكون معتدل على السواحل الغربية ومائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدله ويكون بارد ليلًا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على جنوب سيناء دافئ نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة تنشط على لخليج السويس، ويكون الطقس ما بين مائل للدفء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وتكون حالة البحرين الأحمر والمتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر إلى متران إلا ربع، والرياح السطحية شمالية شرقية على المتوسط وشمالية غربية على الأحمر.

اقرأ أيضًا..حالة الطقس اليوم الاثنين 28-12-2021



أما عن درجات الحرارة المتوقعة، القاهرة العظمى 21، والصغرى 11، والاسكندرية العظمى 22، والصغرى 12، بورسعيد العظمى21، والصغرى 14، السويس العظمى 22، والصغرى 12، وشرم الشيخ العظمى 25، والصغرى 16، والغردقة العظمى26، والصغرى 15، والمنيا العظمى 22، والصغرى 8.