وحدة من التليفزيون تصل دير الأنبا بيشوى لنقل قداس عيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - وصلت، مساء أمس الإثنين، وحدة إذاعة خارجية من التليفزيون المصرى إلى دير الأنبا بيشوى، بوادى النطرون فى البحيرة، للإعداد لنقل صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية مساء الأربعاء المقبل، وتنقل القداس القناة الثانية، والقناة الفضائية المصرية.





كان البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد أكد أنه سيتم إذاعة القداس على الهواء، قائلا : "سنرسل ببرقيات تهنئة بالفيديو لكنائسنا فى الخارج وسيتم ترجمتها بلغات كثيرة .. نحن نتابع بيانات وزارة الصحة ونتابع الوضع عالميا ونرى المناسب من قرارات ونقوم بعمله". قداس عيد الميلاد وأشار، خلال، مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، فى برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": "نحن نقدر مشاعر الناس ولكن كما تعلمنا جميعا الوقاية خير من العلاج وأقول للناس إن احتفالاتنا روحية ونستعد لميلاد المسيح بقلبنا ووجودنا بين أهلنا".

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