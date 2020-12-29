أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تسير شركة مصر للطيران 55 رحلة لنقل 5201 راكب إلى العديد من الوجهات الدولية والداخلية.

القاهرة

تبدأ شركة "مصر للطيران" تسيير عدد من الرحلات إلى السعودية ابتداءً من اليوم، بعدما سمحت الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى بتشغيل عدد من الرحلات المغادرة من المملكة، وفقا للضوابط التى تقررها السلطات المختصة.

القاهرة

تعقد رابطة الجامعات الإسلامية، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية مؤتمرًا دوليًا افتراضيًا بعنوان: "الجامعات والتحول الرقمى.. الفرص والتحديات"؛ لمناقشة عدد من البحوث وأوراق العمل التى تقدم بها خبراء وأساتذة الإعلام وتكنولوجيا التعليم فى أكثر من 23 جامعة ومركزًا عربيًا وإسلاميًا.

القاهرة

يحاضر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفى كرم جبر، فى الندوة التثقيفية حول العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا بمقر المنظمة العالمية لخريجى الأزهر.