8 إرشادات مهمة من المرور لتتجنب خطر الشبورة المائية على الطريق

جدة - نرمين السيد - شددت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، على جميع السائقين اتباع الإرشادات الخاصة بتفادى الشبورة المائية الكثيفة والتى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.





وتمثلت إرشادات الإدارة العامة للمرور فى : إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنباً لانعكاس الضوء بفعل الشبورة. زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الالتزام بالحارة المرورية مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية. السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج. الشبورة المائية استخدام أنوار الانتظار حتى تكون لسيارة مرئية بالنسبة للغير. استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعة واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج. عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقا. فى حالة حدوث عطل فجائى للمركبة يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل جميع الأنوار. وضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 مترا فى اتجاه السير ويمكن استدعاء خدمة الإغاثة من خلال رقم 01221110000.

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