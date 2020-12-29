طقس اليوم.. مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى فى القاهرة 21

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، دافء على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، إذ يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتساقط الأمطار الخفيفة 20% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتكون خفيفة 30% تقريبا على مناطق من حلايب وشلاتين.

وتنتشر الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر فهي:

القاهرة 21 11

الإسكندرية 22 12

وداي النطرون 22 12

طنطا 21 11

شبين الكوم 21 11

دمنهور 22 12

بلطيم 22 14

مطروح 19 12

السلوم 18 09

سيوة 18 06

بورسعيد 21 14

دمياط 21 13

الزقازيق 21 11

المنصورة 21 11

الإسماعيلية 22 12

السويس 22 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 22 12

نخل 20 03

نويبع 24 16

طابا 23 14

كاترين 16 03

الطور 24 12

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 15

الفيوم 21 08

بني سويف 21 08

المنيا 22 08

أسيوط 23 08

سوهاج 24 09

قنا 25 10

الأقصر 26 12

أسوان 26 12

إدفو 27 11

أبوسمبل 27 11

الوادي الجديد 24 06

شلاتين 26 17

أبورماد 26 17

حلايب 24 18

رأس حدرية 24 18