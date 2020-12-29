حدث ليلًا.. نجل سامي عنان يفضح مديري صفحات مزورة باسم والده.. التنمية المحلية: غلق 3480 مقهى بسبب مخالفة المواعيد والشيشة.. هانى يونس يوجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن الموجة الثانية لـ كورونا

نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية وحتى صباح اليوم الثلاثاء، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
قال الدكتور سمير سامي عنان، نجل الفريق سامي عنان، أن تفاجأ خلال الساعات الماضية، بخبر مزيف عبر صفحات فيسبوك بأن هناك كلمة متلفزة لولده للتعليق على الأحداث.
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية وجه المحافظين باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أهمية التشديد على تطبيق نسبة الـ 50% في الفترة المقبلة بالنسبة إلى المطاعم والمقاهي والكافيتريات.
قال الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية: إن مصر مرت بظروف صعبة، وما حدث في مصر خلال الفترة السابقة شيء صعب ، ولكن المصريين ظهرت معادنهم وقت الشدة، ونزل كل المصريين ودافعوا عن مصر وقت الشدة وأيام 25 يناير.
كتب هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، منشورا جديدا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي شدد على المحافظين بضرورة تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظين على تطبيق الإجراءات الاحترازية من تطبيق عقوبات على المخالفين.
قالت سابي، خبيرة علم الأبراج والفلك، إن برج الحوت سيكون من الأكثر حظا خلال 2021، مشيرة إلى أن برجي الطور والميزان سيحققان نجاحًا.
قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إدارة النادي لم تصدر أي أمر رسمي بشأن إغلاق مفاوضات الأحمر وصنداونز الجنوب إفريقي فى مفاوضات بيع الأوروجوياني جاستون سيرينو صانع ألعاب الفريق، مشيرًا إلى أن الفوز على الاتحاد السكندري كان من الممكن مضاعفة نتيجته.
قال حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إنه يكن كل احترام لنظيره في النادي الأهلي بيتسو موسيماني بعد مواجهة الفريقين التي فاز بها الأحمر (4-0) في الدوري الممتاز.
اندهش تامر عبدالحميد "دونجا" نجم الزمالك السابق من المبلغ الذي طلبه فرجاني ساسي لتجديد عقده مع القلعة البيضاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلًا.. نجل سامي عنان يفضح مديري صفحات مزورة باسم والده.. التنمية المحلية: غلق 3480 مقهى بسبب مخالفة المواعيد والشيشة.. هانى يونس يوجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن الموجة الثانية لـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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