اجتماع الرئيس بمدير مؤسسة روس أتوم ونفى زيادة أسعار البنزين .. حديث الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة العمل بجميع المشروعات القومية وفق مبادئ الكفاءة الفنية، والتكلفة الاقتصادية، وسرعة معدلات الإنجاز، الأمر الذى يرسخ الواقع الجديد الذى يتبلور للدولة من كافة الجوانب على نحو عملى وواقعى ملموس لدى الجميع حالياً ومستقبلاً، وذلك خلال اجتماعه مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى تصريحاته، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الإنشائى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً فى العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، وفى مقدمتها مقر القيادة الاستراتيجية، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، ومدينة الخيول العالمية "مرابط مصر"، والمحطة المركزية للحافلات، ومركز مصر الثقافى الإسلامى، وساحة الشعب والنصب التذكارى.

وتناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية الأخرى، خاصةً مدينة الجلالة، وتطوير ميناء العريش، فضلاً عن شبكة الطرق والمحاور فى محيط محافظة القاهرة، بما فيها المراحل النهائية لتطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة بأحيائها المختلفة، والتى ستسهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وتوفير الطاقة، وخفض نسبة التلوث، والحد من حوادث الطرق .

وسلطت الصحف الضوء على لقاء الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع أليكسى ليخاتشوف مدير عام المؤسسة الروسية للطاقة النووية "روس أتوم"، ، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، و جريجورى سوسنين نائب مدير "روس أتوم"، والسفير جيورجى بوريسنكو، سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول متابعة "الموقف التنفيذى لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء".

ومن جانبه، رحب الرئيس السيسى وفقا للصحف بالمسئولين الروس فى مصر، طالباً نقل خالص التحيات والتهنئة إلى الرئيس الروسى "فلاديمير بوتين" والشعب الروسى الصديق بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، مؤكداً على العلاقات التاريخية الممتدة والمتميزة التى تجمع بين البلدين الصديقين.

وأوضح الرئيس السيسى أن مصر تتطلع إلى محطة الضبعة كصرحٍ جديد يضاف إلى مسيرة الإنجازات التى حققها التعاون المصرى الروسى المشترك عبر التاريخ، والتى يعتز بها الشعب المصرى كرمز للصداقة المصرية الروسية، ومعرباً عن ثقته فى الخبرة الروسية العريقة التى سوف تنعكس بكل تأكيد فى إنشاء المحطة وفقاً لأعلى معايير الكفاءة الفنية والتكنولوجية والسلامة النووية.

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وفى سياق متصل، أعرب مدير "روس اتوم" عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى ، ناقلاً له تحيات وتقدير الرئيس الروسى "فلاديمير بوتين"، واعتزازه بعمق ومتانة العلاقات المصرية الروسية، وحرصه الشخصى على تعزيزها على شتى الأصعدة، كما أشاد مدير المؤسسة الروسية بالظروف المواتية والمناخ الاقتصادى والاستثمارى الحالى فى مصر لإقامة المشروعات التنموية الكبرى المشتركة، وموجهاً التهنئة للرئيس السيسى على التعامل الناجح للدولة فى احتواء تداعيات جائحة كورونا خلال العام الحالى، وكذلك تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو إيجابية متفردة على مستوى العالم.

وأكد مدير "روس أتوم" أن علاقات الصداقة الوثيقة بين الرئيس السيسى والرئيس الروسى، وتوافر الإرادة السياسية المشتركة لديهما، من أهم العوامل الفاعلة لدعم نجاح مشروع محطة الضبعة الذى يحظى بأولوية لدى روسيا، ومن ثم حرصها على إنجازه وفق المدى الزمنى المحدد وطبقاً لأعلى المعايير، مشيداً فى هذا الإطار بالخبرات الفنية للكوادر البشرية والشركات الإنشائية المصرية التى تشارك فى إنشاء محطة الضبعة التى ستضيف الكثير لقدرات مصر فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية ودعم عملية التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة.

وألقت الصحف الضوء على تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى الجيش الثانى الميدانى، وذلك فى إطار متابعة القيادة العامة للقوات المسلحة للإجراءات التى يتم من خلالها إعداد وتأهيل الأفراد المقاتلين للعمل بشمال سيناء، باستخدام أحدث وسائل التدريب القتالى التى تحقق الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التى سيكلفون بها.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرورعلى ميادين ونقاط التدريب للمقاتلين، كما أدار حواراً معهم نقل خلاله تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، معرباً عن تقديره واعتزازه لما يبذلوه من جهد للحفاظ على أقصى درجات الاستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم تحت مختلف الظروف، مشيداً بالنجاحات التى يحققها أبطال القوات المسلحة فى القضاء على البؤر الإرهابية وعودة مظاهر الحياة الطبيعية الآمنة بشمال سيناء.

واستمع رئيس الأركان لأرائهم واستفساراتهم فى مختلف المجالات، مشيداً بما لمسه من فهم واعٍ وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات، وطالبهم بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بالتزامن مع تنفيذ المهام التى سيكلفون بها.

وأبرزت الصحف نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن رفع أسعار البنزين، بعد صدور تعديلات على قرار "حصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة".

وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار "حصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة".

وأضافت وزارة البترول أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هى، وليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك الذى لم يطرأ عليه أية زيادات جديدة، وأن أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، مُشيرةً إلى أن التعديلات على القرار لا علاقة لها نهائياً بأسعار البيع للمستهلكين.

وتتعلق التعديلات الخاصة بالقرار بتوزيع حصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980- الذى نص على إنشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة- بين كل من الهيئة العامة للطرق والكبارى بنسبة 67%، والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.

وناشدت وزارة البترول جميع وسائل الإعلام تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأى العام.