صباحك ومطرحك.. غلق المحور وطريق الكريمات وتحويلة بكوبرى أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وأوضح يونس، خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" على الراديو 9090، أنه جرى طريق غلق طريق الإسكندرية الصحراوى، بالإضافة إلى طريق السويس من الكيلو 61 إلى 109، بالإضافة إلى غلق المحور فى الاتجاهين، وطريق الكريمات، مع غلق الطريق الشرقى القديمة من بنى سويف حتى أسيوط.
ونصح يونس بالقيادة بحرص على محور روض الفرج لوجود شبورة مائية، مؤكدًا أنه تم إجراء تحويلة مرورية جزئية أعلى كوبرى أكتوبر، للمتجه لوصلة 15 مايو وميدان لبنان والمحور.
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