حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 30-12-2020

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 30/12/2020

مهنياً: لا يمكنك ان تنسى فضل من وقف الى جانبك، بل حاول ان تكون وفياً ومخلصاً

عاطفياً: عامل الشريك بمزيد من التعاطف والليونة وحاول أن تؤسس علاقة ثابتة ومتينة بينكما

صحياً: اذا رغبت في جسم سليم، عليك ان تمارس الرياضة بوتيرة مستمرة ومتواصلة

حظك اليوم برج الثور الأربعاء 30/12/2020

مهنياً: الاعتدال هو افضل الحلول

عاطفياً: علاقة مميزة مع الشريك، وهذا مرده الى التفاهم الواضح على كل الأمور والصراحة الناصعة بينكما

صحياً: شهر حزيران هو شهر النشاط والحركة والقيام بالمشاريع الترفيهية، استفد منه قدر الإمكان

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 30/12/2020

مهنياً: تؤرقك بعض الأمور في العمل وتفكر في بدائل، وحاول أن تتقرب أكثر من زملاء العمل وتتفق معهم على الكثير من الأمور

عاطفياً: راع ظروف الحبيب الحالية ولا تكن كثير التطلب، وحاول أن تجعله يشعر بالانجذاب نحوك

صحياً: استفد قدر الإمكان من أوقات فراغك وحاول القيام بمشاريع أو نشاطات ترفيهية

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 30/12/2020

مهنياً: تسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية، ولعلك تفوز بجوائز أو بميداليات تقديراً لجهودك

عاطفياً: هذا اليوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، بانتظارك مرحلة مهمّة وديناميكة من حياتك العاطفية

صحياً: لا تضعف أمام المشكلات المهنية والعاطفية لئلا تؤثر سلباً في وضعك الصحي

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 30/12/2020

مهنياً: قد تنجز عملاً يلاقي الاستحسان وتختفي الضغوط ويطمئن بالك، إفتح باب الحوار فقد يصلح لقاء بسيط مشكلات قديمة وعالقة

عاطفياً: يكون تأثيرك نافذاً حتى لو تعاملت بمزاجية وقد تطلق أفكاراً جديدة تلاقي الترحيب من قبل الشريك

صحياً: تميل إلى الترفيه والخروج في سهرات مع الاصدقاء، هذا مفيد للوضع الصحي

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 30/12/2020

مهنياً: اطلب مساندة أشخاص يحملون إليك إيجابيات بشأن مستقبلك ويساهمون في تقدمك

عاطفياً: تجرح كلمة قاسية منك مشاعر الشريك وقد تكون السبب في تخليه عنك، فتندم على ذلك

صحياً: حاول تطبيق الإرشادات الطبية المطلوبة منك بعد خضوعك لعملية ربط المعدة لتكون في أفضل حالاتك الصحية

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 30/12/2020

مهنياً: أنت بحاجة الى خوض تجارب لم تعهدها في السابق، وتطلب رأي الآخرين وتحاول ان تعرف حاجاتك الحقيقية

عاطفياً: قد تبحث شؤوناً حساسة تتعلق بالشريك، فحاول أن تلاطفه وتليّن طباعك معه

صحياً: إيلاء العمل الاهتمام اللازم وممارسة الرياضة إلى جانبه أمر إيجابي بالنسبة إلى الصحة

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 30/12/2020

مهنياً: تقدّم وتطوّر يحمّسانك لتكون رائدًا في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك أو وضعك الاجتماعي

عاطفياً: حاول ان تقوم بجهد لتغير عادة او اسلوباً، كن منفتحًا على افكار وآراء جديدة

صحياً: الاعتدال هو أفضل الحلول

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 30/12/2020

مهنياً: كن منصفاً ومحقاً وصادقاً مع الزملاء، ولا تحاول إرغامهم على القيام بما لا يرغبون القيام به

عاطفياً: الشريك على علاقة مباشرة بما يدور في بالك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك قبل فوات الأوان

صحياً: العصبية والتهور الزائدان ليسا في مصلحتك الصحية، والهدوء هو مفتاح الحل لكل الأمور

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 30/12/2020

مهنياً: تمارس صلاحياتك، وتُُُذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور وبالأفكار العملية التي تطرحها وتنفذها على نحو سهل ومقنع

عاطفياً: تبادل الآراء مع الشريك يترك ارتياحاً عند الجانبين، وهذا ما يمنحكما راحة مهمة

صحياً: بإمكانك التخفيف من حدة العوامل الضاغطة عبر ممارسة الرياضة أو التنزه في أحضان الطبيعة

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 30/12/2020

مهنياً: تشع ببريق خاص وكاريزما قوية تكسبك المزيد من الجاذبية والحظّ الجيّد وتحقق حلماً ما وتلاقي التأييد في كل ما تقدم عليه

عاطفياً: قد تعاكسك الأمور وتكاد لا تعرف الى اين تتّجه، حذار ارتكاب الأخطاء والوقوع ضحيّة بعض المغرضين

صحياً: حاول أن تنام على فراش صحي ووسادة مريحة لئلا تعرض نفسك لآلام في الظهر والعنق

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 30/12/2020

مهنياً: مهما حاول بعضهم تشويه صورتك، فإنّهم لن يتمكنوا من ذلك، فرصيدك الكبير يحرمهم من تحقيق مبتغاهم

عاطفياً: قد تخسر الرهان مع الشريك، لكن عليك التريث ثم انتظار عبور العاصفة لتنهض مجدداً وتنطلق نحو الأفضل

صحياً: كن عنيداً ومتشبثاً بكل ما يعود عليك بالفائدة صحياً، وبرهن للجميع حسن قراراتك