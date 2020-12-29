حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 30-12-2020

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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 30/12/2020
مهنياً: لا يمكنك ان تنسى فضل من وقف الى جانبك، بل حاول ان تكون وفياً ومخلصاً
عاطفياً: عامل الشريك بمزيد من التعاطف والليونة وحاول أن تؤسس علاقة ثابتة ومتينة بينكما
صحياً: اذا رغبت في جسم سليم، عليك ان تمارس الرياضة بوتيرة مستمرة ومتواصلة
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 30/12/2020
مهنياً: الاعتدال هو افضل الحلول
عاطفياً: علاقة مميزة مع الشريك، وهذا مرده الى التفاهم الواضح على كل الأمور والصراحة الناصعة بينكما
صحياً: شهر حزيران هو شهر النشاط والحركة والقيام بالمشاريع الترفيهية، استفد منه قدر الإمكان
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 30/12/2020
مهنياً: تؤرقك بعض الأمور في العمل وتفكر في بدائل، وحاول أن تتقرب أكثر من زملاء العمل وتتفق معهم على الكثير من الأمور
عاطفياً: راع ظروف الحبيب الحالية ولا تكن كثير التطلب، وحاول أن تجعله يشعر بالانجذاب نحوك
صحياً: استفد قدر الإمكان من أوقات فراغك وحاول القيام بمشاريع أو نشاطات ترفيهية
حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 30/12/2020
مهنياً: تسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية، ولعلك تفوز بجوائز أو بميداليات تقديراً لجهودك
عاطفياً: هذا اليوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، بانتظارك مرحلة مهمّة وديناميكة من حياتك العاطفية
صحياً: لا تضعف أمام المشكلات المهنية والعاطفية لئلا تؤثر سلباً في وضعك الصحي
حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 30/12/2020
مهنياً: قد تنجز عملاً يلاقي الاستحسان وتختفي الضغوط ويطمئن بالك، إفتح باب الحوار فقد يصلح لقاء بسيط مشكلات قديمة وعالقة
عاطفياً: يكون تأثيرك نافذاً حتى لو تعاملت بمزاجية وقد تطلق أفكاراً جديدة تلاقي الترحيب من قبل الشريك
صحياً: تميل إلى الترفيه والخروج في سهرات مع الاصدقاء، هذا مفيد للوضع الصحي
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 30/12/2020
مهنياً: اطلب مساندة أشخاص يحملون إليك إيجابيات بشأن مستقبلك ويساهمون في تقدمك
عاطفياً: تجرح كلمة قاسية منك مشاعر الشريك وقد تكون السبب في تخليه عنك، فتندم على ذلك
صحياً: حاول تطبيق الإرشادات الطبية المطلوبة منك بعد خضوعك لعملية ربط المعدة لتكون في أفضل حالاتك الصحية
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 30/12/2020
مهنياً: أنت بحاجة الى خوض تجارب لم تعهدها في السابق، وتطلب رأي الآخرين وتحاول ان تعرف حاجاتك الحقيقية
عاطفياً: قد تبحث شؤوناً حساسة تتعلق بالشريك، فحاول أن تلاطفه وتليّن طباعك معه
صحياً: إيلاء العمل الاهتمام اللازم وممارسة الرياضة إلى جانبه أمر إيجابي بالنسبة إلى الصحة
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 30/12/2020
مهنياً: تقدّم وتطوّر يحمّسانك لتكون رائدًا في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك أو وضعك الاجتماعي
عاطفياً: حاول ان تقوم بجهد لتغير عادة او اسلوباً، كن منفتحًا على افكار وآراء جديدة
صحياً: الاعتدال هو أفضل الحلول
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 30/12/2020
مهنياً: كن منصفاً ومحقاً وصادقاً مع الزملاء، ولا تحاول إرغامهم على القيام بما لا يرغبون القيام به
عاطفياً: الشريك على علاقة مباشرة بما يدور في بالك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك قبل فوات الأوان
صحياً: العصبية والتهور الزائدان ليسا في مصلحتك الصحية، والهدوء هو مفتاح الحل لكل الأمور
حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 30/12/2020
مهنياً: تمارس صلاحياتك، وتُُُذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور وبالأفكار العملية التي تطرحها وتنفذها على نحو سهل ومقنع
عاطفياً: تبادل الآراء مع الشريك يترك ارتياحاً عند الجانبين، وهذا ما يمنحكما راحة مهمة
صحياً: بإمكانك التخفيف من حدة العوامل الضاغطة عبر ممارسة الرياضة أو التنزه في أحضان الطبيعة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 30/12/2020
مهنياً: تشع ببريق خاص وكاريزما قوية تكسبك المزيد من الجاذبية والحظّ الجيّد وتحقق حلماً ما وتلاقي التأييد في كل ما تقدم عليه
عاطفياً: قد تعاكسك الأمور وتكاد لا تعرف الى اين تتّجه، حذار ارتكاب الأخطاء والوقوع ضحيّة بعض المغرضين
صحياً: حاول أن تنام على فراش صحي ووسادة مريحة لئلا تعرض نفسك لآلام في الظهر والعنق
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 30/12/2020
مهنياً: مهما حاول بعضهم تشويه صورتك، فإنّهم لن يتمكنوا من ذلك، فرصيدك الكبير يحرمهم من تحقيق مبتغاهم
عاطفياً: قد تخسر الرهان مع الشريك، لكن عليك التريث ثم انتظار عبور العاصفة لتنهض مجدداً وتنطلق نحو الأفضل
صحياً: كن عنيداً ومتشبثاً بكل ما يعود عليك بالفائدة صحياً، وبرهن للجميع حسن قراراتك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 30-12-2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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