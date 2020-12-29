ياسر منير لـ دوت الخليج:" سنسعى تحقيق آمال وطموحات المصريين

قال النائب ياسر منير، عضو مجلس النواب:" ينعقد على المجلس المقبل آمال عريضة من المواطنين، حتى يلبوا الحد الأدنى من طموحاتهم".

وتابع خلال حديثه لـ دوت الخليج:" القيادة السياسية تبذل مجهود كبير فى إطار المشاريع القومية، والتنمية المستدامة التى من شأنها تحسين أحوال المواطن المصرى".