لاعب أجنبي على رأس الراحلين عن الزمالك.. تعرف عليهم

قررت اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك تحديد الراحلين في موسم الانتقالات الشتوية عن الفريق الأول بكرة القدم في الساعات المقبلة من اليوم، ومن المقرر ان تشهد الساعات القليلة المقبلة اجتماعا بين اللجنة الثلاثية والمدير الفني جايمي باتشيكو مدرب الفارس الأبيض.

جدير بالذكر أنه يحق للقلعة البيضاء استبدال 4 لاعبين بخلاف الـ 5 لاعبين الذين تم اضافتهم للقائمة وفقا لتعليمات القيد الجديدة التى أقرها اتحاد الكرة مؤخرا.

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ومن المتوقع رحيل كلا من عمر السعيد وكريم بامبو وأحد اللاعبين الأجانب فى حالة ضم مهاجم أجنبى ومحمد عبد السلام والأخير سيتم إعارته لاحد الأندية المحلية. ومن المتوقع رحيل كلا من عمر السعيد وكريم بامبو وأحد اللاعبين الأجانب فى حالة ضم مهاجم أجنبى ومحمد عبد السلام والأخير سيتم إعارته لاحد الأندية المحلية. وكان فريق نادي الزمالك قد استطاع ان يعبر محطة سموحة بالفوز بنتيجة 2-0، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث من عمر منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021. وسجل أشرف بن شرقي هدف الزمالك الأول في الدقيقة الثامنة، من ركلة جزار تحصل عليها يوسف أوباما، بينما سجل أحمد فتوح الهدف الأبيض الثاني بالدقيقة 31، بعد مرور ومراوغة رائعة، وتسديد للكرة على يسر الحارس، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 2-0. اقرأ ايضا: هكذا رد موسيماني على تصريح ابراهيم حسن



ليصعد الزمالك إلى المركز العاشر برصيد 7 نقاط، بينما يتجمد رصيد سموحة عند 5 نقاط، بالمركز السادس.

