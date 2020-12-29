سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-12-2020

اسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تحديث يومي في مصر 29-12-2020، تراجعت مع بداية التعاملات اليومية الصباحية بقيمة 4 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 820 جنيهًا.
يقدم موقع دوت الخليج خدمة أسعار الذهب اليوم لقراءه من خلال آخر تحديث لها في محلات المجوهرات لمختلف الأعيرة، نظرًا لاهتمام فئة كبيرة من الشعب المصري بمعرفة أخر أسعار الذهب في مصر، خاصةً للمقبلين على الزواج، كما يهتم المستثمرين أيضًا بمتابعة الانخفاضات والقفزات التي يحققها المعدن النفيس في السوق العالمي.
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تحديث يومي
تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29-12-2020، في بداية تعاملات اليوم، حيث سجل عيار 18، سعر 702 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 21
وصل عيار 21 إلى 820 جنيهًا، حيث لاقت محال الذهب نفور كبير من قبل المواطنين وذلك بعد تلك الموجة التي طاحت بأحلام الشباب مع ارتفاع أسعار الذهب، حيث استقر عيار 24، إلى 937 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6560 جنيهًا، حيث سجلت أونصة الذهب 1876 دولارًا.
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تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، كما تمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح من 7% إلى 10% تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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