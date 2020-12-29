تستمر اليوم منافسات الجولة الرابعة في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، وذلك بمباراة واحدة تجمع بين أسوان والإسماعيلي.

مباريات اليوم فى الدورى المصرى



يحل فريق الإسماعيلي صاحب المركز السادس عشر برصيد ثلاث نقاط، ضيفا على فريق أسوان محتل المركز السادس برصيد 6 نقاط، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا على ملعب بترو سبورت.

لُعبت أمس المباريات المؤجلة من الجولة الثالثة ببطولة الدوري، وذلك في مباراتين تواجه فيها كل من الأهلي ضد الاتحاد السكندري، والزمالك ضد سموحة.

نتائج مباريات امس



أكمل النادي الأهلي انتصارته المدوية، وفاز على فريق الاتحاد السكندري اليوم برباعية نظيفة، حيث سجل محمود عبدالمنعم "كهربا" الهدف الأول للنادي الأهلي بالدقيقة السادسة عشر، بعد اختراق ومرو رائع من طاهر محمد طاهر في هدمة مرتدة، ومن ثم تمريرة بينية لكهربا أمام المرمى، والتي سددها على يمين محمد صبحي، معلنة عن الهدف الأول.

وجاء الثاني بعدما سجل حسين الشحات الهدف الثاني بالدقيقة 48 من عمر وزمن اللقاء، بعد تمريرة حريرية من علي معلول، ليقوم الشحات بالتمويه أمام المرمى، ومن ثم التسديد بسهولة في أقصى الزاوية اليمنى لمحمد صبحي.

وسجل محمد شريف الهدف الثالث للمارد الاحمر بالدقيقة 60 من عمر المباراة بعد كرة طولية من علي معلول شتتها دفاع الاتحاد بعد عدم تفاهم بين اللاعبين تصل إلى حسين الشحات الذي مررها إلى محمد شريف سددها رائعة داخل الشباك.

وبالأخير افتتح أكرم توفيق أهدافه مع الأهلي، ويسجل هدف الأهلي الرابع في شباك نادي الاتحاد السكندري بالدقيقة 86 من تسديدة صاروخية، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-0 لصالح النادي الأهلي.

في الناحية الأخرى استعاد الفارس الأبيض نغمة الإنتصارات مجددا علس حساب سموحة السكندري بثنائية نظيفة، في المباراة ألتي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الثالثة للدوري المصري علي إستاد برج العرب.

افتتح المغربي أشرف بن شرقي أهداف مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري لصالح القلعة البيضاء في الدقيقة 8 بعد تسديده ركلة الجزاء علي يمين الهاني سليمان حارس الأمواج الزرقاء.

وأكد التقدم للزمالك المدافع أحمد أبو الفتوح في الدقيقة 31 بعد تمريرة من أوباما وصلت لابو الفتوح الذي راوغ محمد محسن ليلة، واخترق منطقة الجزاء وراوغ رجب نبيل وسددها داخل الشباك.