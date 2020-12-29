شيكابالا يضع شرط وحيد لتجديد عقده مع الزمالك.. تعرف عليه

تشهد إدارة الكرة بنادى الزمالك خلال الساعات المقبلة اجتماعا لتجديد عقود الثلاثى فرجانى ساسى ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق بعد توفير مقدم التعاقد للاعبين الثلاثة، وسيتم الإعلان الرسمى عن تجديد تعاقد الثلاثى قبل مواجهة انبى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة من الدورى.
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وابدى محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق رغبته على التجديد للزمالك لمدة موسمين دون أى شروط مالية مؤكدا بقاءه داخل الزمالك مع ثقته فى تقديره ماليا، خاصة أنه كان يحصل على عقد مادى زهيد عند عودته من الاحتراف فى سبورتنج لشبونة البرتغالى.
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وكانت اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك قد قررت تحديد الراحلين في موسم الانتقالات الشتوية عن الفريق الأول بكرة القدم في الساعات المقبلة من اليوم، ومن المقرر ان تشهد الساعات القليلة المقبلة اجتماعا بين اللجنة الثلاثية والمدير الفني جايمي باتشيكو مدرب الفارس الأبيض.
جدير بالذكر أنه يحق للقلعة البيضاء استبدال 4 لاعبين بخلاف الـ 5 لاعبين الذين تم اضافتهم للقائمة وفقا لتعليمات القيد الجديدة التى أقرها اتحاد الكرة مؤخرا.
ومن المتوقع رحيل كلا من عمر السعيد وكريم بامبو وأحد اللاعبين الأجانب فى حالة ضم مهاجم أجنبى ومحمد عبد السلام والأخير سيتم إعارته لاحد الأندية المحلية.
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