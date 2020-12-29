أمير مرتضى: اتمنعت من الظهور إعلاميا بعدما اتفقت مع هذا البرنامج

أعرب أمير مرتضى منصور المشرف السابق على كرة القدم بنادي الزمالك عن امتعاضه، وتعجبه، لما حدث معه بعدما تم إبلاغه أنه ممنوع من الظهور إعلاميا.

وقال أمير مرتضى أنه كان قد اتفق على الظهور ببرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، في حلقة كان من المفترض أن تذاع اليوم، إلا أنه تفاجأ بقرار منعه من الظهور.

وكشف أمير مرتضى ذلك عبر تغريدة بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "الاعلامي هاني حتحوت طلب مني أن أكون ضيف برنامجه اليوم للرد على جميع التساؤلات والاكاذيب المنتشرة الفترة الأخيرة وبعد أن وافقت على الظهور للرد على حملة التشويه التي تقودها معظم القنوات ولتوضيح الصورة للجماهير فوجئت بإبلاغي بمنعي من الظهور في القناة او اي قناة اخرى دون إبداء أسباب!".

