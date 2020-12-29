أمير مرتضى: اتمنعت من الظهور إعلاميا بعدما اتفقت مع هذا البرنامج

أعرب أمير مرتضى منصور المشرف السابق على كرة القدم بنادي الزمالك عن امتعاضه، وتعجبه، لما حدث معه بعدما تم إبلاغه أنه ممنوع من الظهور إعلاميا.
وقال أمير مرتضى أنه كان قد اتفق على الظهور ببرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، في حلقة كان من المفترض أن تذاع اليوم، إلا أنه تفاجأ بقرار منعه من الظهور.
وكشف أمير مرتضى ذلك عبر تغريدة بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "الاعلامي هاني حتحوت طلب مني أن أكون ضيف برنامجه اليوم للرد على جميع التساؤلات والاكاذيب المنتشرة الفترة الأخيرة وبعد أن وافقت على الظهور للرد على حملة التشويه التي تقودها معظم القنوات ولتوضيح الصورة للجماهير فوجئت بإبلاغي بمنعي من الظهور في القناة او اي قناة اخرى دون إبداء أسباب!".
أمير مرتضى يهاجم لجنة الزمالك
وجه أمير مرتضي منصور المشرف السابق علي قطاع الكرة بنادي الزمالك، رسالة ساخنة للجنة الثلاثية و المسئولين داخل الزمالك، معبرا عن إستيائة من الهجوم الذي يشنه حسب " قوله" المسئولين داخل الزمالك واصفا إياه بالكذب والتضليل وإالتزام الصمت من أجل مصلحة الفريق والزمالك.
وكتب أمير مرتضي عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر" قائلا :" كمية التصريحات والأخبار والتسريبات الكاذبة من مسئوليين الزمالك، تخطت كل الحدود وفاقت المعقول ".
الجدير بالذكر أن أمير مرتضي، قد تقدم بإستقالته من منصب المشرف العام علي الكرة داخل نادي الزمالك، بعد قرار وزراة الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة الزمالك، برئاسة المستشارمرتضي منصور، وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار أحمد بكرى لحين إنتخاب مجلس إدارة جديد.
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