محافظ القليوبية يناقش الخطة الاستثمارية ويشدد على حسن استغلال الموارد

جدة - نرمين السيد - أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة خلال مراحل تنفيذ المشروعات وتسليم الأعمال طبقا لبرامجها الزمنية مع مراعاة المواصفات القياسية لكل الاعمال الجارى تنفيذها بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2020 - 2021.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات والتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من جميع الخطة الاستثمارية للبدء فى اعتمادات إضافية للنهوض بمستوى الخدمات بالمحافظة، وشارك بالاجتماع إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام، وأشرف سالم مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة وجميع رؤساء المدن والأحياء ومديرى الخدمات ومدير الشئون المالية.



وشدد المحافظ على ضرورة إنجاز الأعمال بالخطة الاستثمارية وتذليل العقبات التى تعوق تنفيذها، وضرورة التعاون البناء بين جميع قطاعات المحافظة لإنجاز تلك الاعمال على أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل فى إنجاز عدد من المشروعات الحيوية، التى تخدم قطاع عريض من المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية، أنه الخطة المالية تتضمن استكمال المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات كمشروعات رفع كفاءة وتطوير الطرق والصرف الصحى والإسكان، بالإضافة للمشروعات الخدمية والأسواق الحضارية، مؤكدًا التنسيق مع المحافظة والوزارت التى تتولى تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها مع المديريات التابعة لها بشأن الخطة الاستثمارية والمالية للمشروعات التى تشهدها المحافظة حاليًا، مشددًا على التكامل والتنسيق بين كل الجهات المختصة لإنجاز المشروعات الجارية طبقًا للجداول الزمنية المحددة.

وناقش المحافظ نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، والأعمال الخاصة بالربع الثانى من الخطة الاستثمارية. فى العديد من القطاعات الخدمية "الرصف، الكهرباء، الصرف الصحى، وفى قطاع تدعيم الوحدات المحليه وتوريد المعدات وقطاع الاسكان حث على سرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية، للاستفادة من تلك الخدمات المقدمة للمواطنين، وخصوصا أعمال الرصف.

كما ناقش المحافظ سرعة الانتهاء من مشروع تغير كابلات الكهرباء الهوائية الى أرضية فى عدد من شوارع مدينة بنها بشارع فريد ندا وشارع 11 كما ناقش المحافظ استكمال رصف طريق محور الباسوسيه بالقناطر ورصف طريق علما بقرية طحلة ورصف طريق مصرف القليوبية من مزلقان زكى وحتى قرية نامول، بالإضافة إلى مناقشة سرعة إنشاء طريق مصرف أبو زعبل الجديد واستكمال انشاء كوبرى على المصرف ليكون طريق بديل لأبو زعبل، إذ أكد المحافظ أنه تم تشكيل لجنة للمرور على جميع المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة لتذليل العقبات، إذ أنه سيتم سحب الأعمال واتخاذ الاجراءات المشددة حيال أى مقاول أو شركة تأخر تسليم الأعمال فى المواعيد المتفق عليها.



وناقش الهجان استكمال تطوير ميادين مدينة بنها وميدان العاشر بقليوب واستكمال تطوير أنفاق شبرا الخيمة فى ميدان المؤسسة والنيل والزراعة والانتهاء من اعمال تطوير كوبرى كفر شبين.

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكل المنشآت وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات، والمتابعة الدورية للتأكد من الإلتزام بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الإجتماعى بالمقاهى والكافتيريات والكافيهات والمطاعم، وكذا إلزام جميع العاملين والمواطنين المترددين على جميع المنشأت الحكومية والخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وفى ذات السياق، وجة المحافظ بعدم عقد أى اجتماعات أو ندوات إلا عبر تقنية الفيديو كونفرانس وحظر إقامة الأفراح و سرادقات العزاء سواء فى الأماكن المغلقة أو المفتوحة، وكذا التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.