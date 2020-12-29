نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. الشبورة تغطى المحاور الرئيسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، أغلقت طرق محور 26 يوليو فى الاتجاهين، والإسكندرية الصحراوى، ووطريق السويس من الكيلو 61 إلى الكيلو 109، وطريق الكريمات، بسبب وجود شبورة مائية تعيق الرؤية.

وأفاد بأن الإدارة العامة للمرور ناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات رجال المرور، مع استخدام أضواء الانتظار لتكون السيارة مرئية، وفتح زجاج السيارة لمنع تكثف بخار الماء بالداخل، السرعات فى حدود الرؤية، استخدام مساحات المطر، استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة، عدم التوقف فى منطقة الشبورة، مضاعفة المسافة بين السيارات.

وفى حالات الأعطال أو الحوادث، أكد أنه تم تفعيل رقم للتواصل مع الإدارة العامة للمرور 01221110000، موضحًا أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، دفعت بخدمات مرورية صباحية بمعظم المحاور لمنع الحوادث خلال الشبورة.