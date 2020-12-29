استعدادا للامتحانات.. جامعة عين شمس توفر باقات إنترنت بأسعار مخفضة للطلاب

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة عين شمس فى بيان اليوم الثلاثاء، أنها تعاونت مع شركتى فودافون وأورانج لتوفير "خط طالب جامعة عين شمس" والذى يتيح للطالب اختيار شركة المحمول المناسبة له أو التى لها تغطية اتصال جيدة بالنسبة له، إذ سيحصل الطالب على باقات إنترنت بأسعار مخفضة ومدعومة بنسبة كبيرة تتجاوز 50% من قيمتها الأصلية فى السوق.





ويأتى ذلك استمرارا لجهود جامعة عين شمس فى دعم طلابها وحرصا على تنفيذ خطة التعليم الهجين بأعلى مستويات الكفاءة الجودة، وبرعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشؤون قطاع التعليم والطلاب. كما يأتى ذلك قبيل الاستعداد لموسم الامتحانات وبما يضمن إتاحة الفرصة للطلاب لأداء ما قد يُدرج من امتحانات إلكترونية بسهولة ويسر، فضلا عن تيسير عملية التعلم والدخول على المنصات التعليمية وتحصيل المعلومات من خلال المناهج الإلكترونية بما يتماشى مع الظروف التى فرضتها الجائحة العالمية.

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