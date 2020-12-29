غرفة الدواء تطمئن المصريين : معندكوش مشكلة والمخزون يكفي 12 شهرا

طمأن الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، كل المواطنين بتوافر أي أدوية خاصة بالبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا أو أدوية الأمراض المزمنة، وأن الدولة وضعت خطة محكمة مع بداية الموجه الأولى في شهر يونيه الماضي وتم فتح باب الاستيراد لكميات من المواد الخام والتعبئة كوضع تأميني واحترازي وهذا استعدادا للموجه الثانية.

وتابع علي عوف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن المخزون لدى الدولة عن الادوية يكفي من 6 الي 12 شهرا، معقبا: "الناس معندهاش مشكلة خالص في الدواء"، مشيرا إلي أن هناك رقابة مشددة من وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية للرقابة على الاسواق

واضاف ان هناك تفتيش ايضا على الموزعين، منوها: "احنا بنعرف كل علبة دواء راحت فين، ويوميا في كشف باسماء الصيدليات والمخازن اللي اتبعلها الدواء"، مؤكدا على انضباط منظومة الرقابة التي تسير بها الدولة، لافتا الي ان تم بالفعل معاقبة حالات خالفت القوانين الموضوعة وتم التعامل معها بكل صرامة.

وأشار الي ان هناك تأثير للسلوك الشرائي للمواطنين، وان لدينا ثقافة "التخزين"، مما يسبب عجز لتوفير الدواء لحالات اشد احتياجا، منوها ان الادوية يوجد اكثر من شركة تنتج نفس المادة الفعالة لأدوية كثيرة، على سبيل المثال ان هناك اكثر من 30 شركة تنتج فيتامين سي بنفس الفعالية والكفاءة.