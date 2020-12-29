شبورة مائية تغطى الطرق وتتسبب فى انعدام الرؤية والمرور تحذر

غطت سماء القاهرة والجيزة شبورة مائية كثيفة، صباح اليوم الثلاثاء، أعاقت حركة سير السيارات فى مناطق عديدة، خاصة الطرق السريعة والصحراوية، منها محور 26 يوليو والدائرى وطريق الإسكندرية الصحراوى والطريق الزراعى وأسيوط الغربى.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة بالطرق الصحراوية والسريعة المؤدية للقاهرة والجيزة، وأيضا الالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة.

وحذرت المرور عند القيادة بالالتزام بالحارات المرورية والتهدئة بسبب الشبورة الكثيفة وأن يتم الالتزام بتعليمات الإدارة حرصا على سلامة السائقين.

وتتسبب الشبورة المائية فى ظهور كثافات مرورية، على بعض الطرق الصحرواية والزراعية منها الإسكندرية الزراعى والصحراوى وأعلى قويسنا وطنطا الزراعى، وكذلك الأمر بالمناطق الساحلية، ويحاول رجال المرور سحب الكثافات المرورية من تلك الأماكن.