نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوى العاملة: صرف 1.5 مليون جنيه منحة اجتماعية لـ 3057 عامل غير منتظم بأسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 232 شابًا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 3 شباب من ذوى الإحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1172 راغب عمل، فضلًا عن إسقاط 1177 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.



وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.



تلقي الوزير، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب، مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي، أشار فيه إلي أنه تم صرف 226 ألف جنيه لـ 82 عاملًا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و3548 جنيها رعاية صحية لـ 11 عاملًا، بالإضافة إلى صرف منحة عيد الاضحى المبارك بواقع مليون و528 ألف و500 جنيه، لـ 3057 عاملًا من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.



وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 321 منشأة ( دوري نهاري) وعمل 13 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية، وعمل ندوتين عماليتين، فضلًا عن تلقى 10 شكاوى عمالية، تم بحث 8 شكاوى منها، وشكوتي ما زالت تحت البحث، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 64 منشأة، وإعادة التفتيش على 56 منشأة أخري.



وفى مجال علاقات العمل فقد تلقت المديرية 12 شكوى عمالية، تم إحالة 8 منها للمحكمة العمالية، وشكوتان لجهات أخري، وتبقى شكوتان مازالتا تحت البحث والدراسة.



أما في مجال التدريب المهني بوحدة التدريب المتنقلة بكفر كوم أمبو في إطار مبادرة مهنتك مستقبلك برعاية مبادرة حياة كريمة، تم الانتهاء فيها من دورتين تدريبية على مهنتي التفصيل والحياكة لـ 10 إناث، والسباكة الصحية لـ 6 ذكور، وجاري تنفيذ 3 دورات تدريبية بمركز تدريب المحمودية بأسوان، تشمل دورة التفصيل والحياكة لـ 23 متدربة، ودورة التبريد والتكييف لـ 9 متدربين، ودورة الكترونيات لـ 8 متدربين.

