صبحي: بيان لمخالفات الزمالك وسعي لتأجيل انتخابات اتحاد الكرة

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انه سيتم إصدار بيان بتوضيح مخالفات مجلس الزمالك السابق المالية والتي أعقبها إيقافه وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة النادي.

وأوضح أشرف صبحي في تصريحات إذاعية عبر أثير "أون سبورت إف إم": "بالتأكيد سيتم إصدار بيان وفقاً لتحقيقات النيابة بشأن المخالفات الموجودة في الزمالك، ولجان التفتيش هي من تحدد حجم المخلفات بالتنسيق مع الجهات القضائية".

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وأشار: "سيتم مناقشة الأمور خلال الفترة المقبلة لتعيين العضو الثالث في اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك". وأشار: "سيتم مناقشة الأمور خلال الفترة المقبلة لتعيين العضو الثالث في اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك". وتحدث، عن آخر الاستعدادات الخاصة قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر بالفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك سعيًا لتأجيل انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم. وقال: "كان هناك اجتماع مع اللجنة المنظمة لمونديال اليد وسيتم الترويج للبطولة في شوارع القاهرة بداية من الغد". اقرأ ايضا: لاعب أجنبي على رأس الراحلين عن الزمالك.. تعرف عليهم