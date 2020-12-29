صبحي: بيان لمخالفات الزمالك وسعي لتأجيل انتخابات اتحاد الكرة

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انه سيتم إصدار بيان بتوضيح مخالفات مجلس الزمالك السابق المالية والتي أعقبها إيقافه وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة النادي.
وأوضح أشرف صبحي في تصريحات إذاعية عبر أثير "أون سبورت إف إم": "بالتأكيد سيتم إصدار بيان وفقاً لتحقيقات النيابة بشأن المخالفات الموجودة في الزمالك، ولجان التفتيش هي من تحدد حجم المخلفات بالتنسيق مع الجهات القضائية".
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وأشار: "سيتم مناقشة الأمور خلال الفترة المقبلة لتعيين العضو الثالث في اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك".
وتحدث، عن آخر الاستعدادات الخاصة قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر بالفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك سعيًا لتأجيل انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم.
وقال: "كان هناك اجتماع مع اللجنة المنظمة لمونديال اليد وسيتم الترويج للبطولة في شوارع القاهرة بداية من الغد".
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وأشار: "لكننا نبذل كل الجهد لإقامة البطولة في ظل الظروف الصحية الحالية وسيتم إقامتها بنظام الفقاعة الرياضية، وتم التنسيق مع كل الجهات الحكومية لإجراء البطولة وتحدي ظروف كورونا".
وتابع: "لا توجد أي اعتذارات من أي منتخب، واليابان ستخوض معسكرًا في مصر بداية من يوم 3 يناير، ثم سيتم تدفق المنتخبات من يوم 5 يناير، وسيكون هناك جماهيري بنسبة 30% من سعة الاستادات".
وأوضح: "هناك تواصل مع فيفا من أجل توضيح ظروف الدولة المصرية الحالية وصعوبة إجراء الانتخابات وذلك من خلال اللجنة الثلاثية".
واختتم: "سيأتي الرد خلال وقت قريب خاصة أن الأولمبياد بعد 7 أشهر، وبعد الأولمبياد سيتم إجراء الانتخابات لكل الاتحادات والأندية خلال 4 أشهر كما ينص القانون".
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