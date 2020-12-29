اليوم مجلس الشيوخ يكرم النائب حسانين توفيق بعد اختياره شخصية العام بأفريقيا المعلوماتية



تقوم هيئة مكتب مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر، بتكريم عضو المجلس النائب حسانين توفيق بمناسبة حصوله على شخصية عام 2020 على مستوى أفريقيا للريادة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي وذلك وفقاً للاعلان الرسمي الصادر عن منظمة AFICTA.

اخُتير النائب حسانين أحمد توفيق، عضو مجلس الشيوخ المصري، كشخصية رائدة ومؤثرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، لعام 2020 علي مستوي القارة الإفريقية ممثلاً لمصر.

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جاء ذلك وفق إعلان رسمي صادر عن منظمة أفيكتا AFICTA؛ التي تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى القارة الإفريقية، والتي تستهدف التركيز على أبرز قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاعين العام والخاص الإفريقيين، الذين كانت لهم إنجازات في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح الحكومات والمواطنين علي مستوي القارة الإفريقية.

ويستند الاختيار بشكل صارم إلى ترشيحات أعضاء الجمعية العمومية من كل دول القارة، ومن ثم التصويت السري المباشر لاختيار الفائز، وهو الذي انتهي هذا العام باختيار النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ، والذي حصل على 72% من أصوات خبراء الصناعة والمهنيين والشركات في إفريقيا

وأعرب النائب حسانين، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته بهذا الاختيار والذي يعكس أهمية مصر بالنسبة للدول الإفريقية ومدى التقدم الذي تحظى به من مكانة رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا علي أن هذا الاختيار يلقي عليه مسئولية كبيرة لمواصلة التركيز على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محليًّا وإقليميًّا وتسريع نجاحه.