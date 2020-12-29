رئيس مجلس الشيوخ يلتقى سفير جورجيا بالقاهرة اليوم

جدة - نرمين السيد - واستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى وقت سابق، الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.
وعبر رئيس مجلس الشيوخ عن سعادته بهذه الزيارة التى تعبر عن الاحترام المتبادل، مؤكدا أهمية التعاون المشترك بين المجلس وجامعة الفيوم فى كل المجالات نظرا للتطور الكبير الذى شهدته الجامعة والدور التنموى التى تقوم به.
وقدم الدكتور أحمد جابر شديد التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ، معربا عن أمله فى مجلس الشيوخ بتشكيلته الجديدة فى تلبية طموحات الشعب المصرى وإصدار تشريعات تنهض بالمجتمع فى كل المجالات.
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