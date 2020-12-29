صور.. غلق 16 منشأة خالفت إجراءات مواجهة كورونا فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - واستهدفت الحملات مراكز الدروس الخصوصية والمقاهى والمحال بكل أحياء الإسكندرية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 16 منشأة خالفت إجراءات مواجهة كورونا بأحياء المنتزه ثان وغرب ووسط الإسكندرية بواقع 7 مراكز دروس خصوصية و8 مقاهى ومكتبة.

بينما وزع حى العامرية ثان، منشورات على المطاعم والمنشآت السياحية والفندقية تحذر من إقامة أى احتفالات خلال رأس السنة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.



كانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل القاهرة والإسكندرية والجيزة معدلات إصابة بفيروس كورونا تُعد الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية.