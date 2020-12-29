صور.. وزير الإنتاج الحربى يناقش موازنة العام المالى 2019 ـ 2020

جدة - نرمين السيد - ترأس المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى والتى تم إقامتها على مدار3 أيام بمقر الوزارة بمدينة السلام ، لعرض الحساب الختامى للشركات عن العام المالى 2019-2020.





حضر الاجتماع كبار المسؤولين من الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومى، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات الإنتاج الحربى وكبار المسؤولين فى الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى.



وقال المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إن الوزير مرسى حرص على الوقوف دقيقة حدادا على روح الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى السابق، والدكتور مهندس حسن عبد المجيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى السابق فى بداية اجتماعات الجمعيات العمومية.



واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال انعقاد الجمعيات العمومية معدلات الأداء فى الشركات من حيث إيرادات النشاط والإنتاج والمبيعات وتحقيق الأرباح والخسائر وكذلك العمالة والأجور والاستثمارات، سواء للمنتجات الحربية أو المدنية لكل شركة وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لـ 20 شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى.

وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب معدلات الأداء للشركات والوحدات وقد تبين تنفيذ نسبة 95% من المعتمد لهذا العام وطبقاُ لذلك فقد تم تحقيق زيادة فى إيرادات النشاط عن العام السابق بنسبة 19 %، بلغ إجمالى إيرادات نشاط الشركات والوحدات بمبلغ 15.705 مليارات جنيه، مقارنة بالعام السابق 13.185 مليار جنيه.

ووجه الوزير مرسى الشركات والوحدات بضرورة العمل على رفع وتحسين مستويات الأداء وتلافى مسببات الخسائر فى الأرباح.