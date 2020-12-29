صور.. الإسكندرية تواجه كورونا بتطهير 25 مسجدا و4 كنائس

جدة - نرمين السيد - وقال حسام الشيخ، رئيس حى العامرية أول، إنه تم تطهير 25 مسجدًا و4 كنائس، ومحطة وقود، بمناطق قشوع، والصحراوى، وعبدالقادر، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأجرى حى العامرية ثان أعمال تعقيم وتطهير شاملة للمدارس والوحدات الصحية والجمعية الزراعية والشوارع بقريتي "البيصار والوفاء"، لمنع انتشار العدوى.

فيما نفذت إدارة الأزمات تطهير ديوان عام حى الجمرك، لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على الصحة العامة.

يأتى تحرك الأجهزة التنفيذية بعد إعلان وزارة الصحة عن تسجيل القاهرة والإسكندرية والجيزة معدلات إصابة بفيروس كورونا تُعد الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية.