القوي العاملة : بدء الدورات التدريبية للتمكين الاقتصادي والتفصيل وحياكة الملابس ببورسعيد

أعلنت مديرية القوى العاملة ببورسعيد، بدء الدورات التدريبية مجانا بمشروع التمكين الاقتصادى للمرأة ، بورشة الطباعة على المنسوجات والأواني الفخارية، فضلا عن التدريب بورشة التفصيل وحياكة الملابس .

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان" إن التدريب علي المهن المذكورة يأتي نظراً لحاجة المجتمع وتخفيفاً لحدة البطالة وتنمية القدرات ومهارات الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وكان الوزير قد وجه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا ، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

ومن جانبه أوضح السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد عن بدء التدريب بورشة الطباعة على المنسوجات والأواني الفخارية، مشيرا إلي أن المديرية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص بعد انتهاء الدورة التدريبية ، ونشر ثقافة ريادة الأعمال للراغبين في إقامة مشاريع خاصة بهم وتوفير مصادر التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم ، لإنشاء مشروعات صغيرة بهدف النهوض بالمرأة والحفاظ على استقرار المجتمع.

وأضاف مدير المديرية أن التدريب يمتد أيضا في ورشة التفصيل وحياكة الملابس على جزئين لـ 50 متدربة.