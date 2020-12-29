15.705 مليار جنيه إيرادات شركات الإنتاج الحربي خلال 2019 ـ 2020

ترأس المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تم إقامتها على مدار(3) أيام بمقر الوزارة بمدينة السلام ، لعرض الحساب الختامى للشركات عن العام المالى 2019-2020 ، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية ، القوات المسلحة ، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات الإنتاج الحربي وكبار المسؤولين فى الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى .

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "مرسي" حرص علي بدء إجتماعات الجمعيات العمومية بالوقوف دقيقة حدادًا على روح كلًا من الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق والدكتور مهندس حسن عبد المجيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي السابق .

واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال انعقاد الجمعيات العمومية معدلات الأداء في الشركات من حيث إيرادات النشاط والإنتاج والمبيعات وتحقيق الأرباح والخسائر وكذلك العمالة والأجور والاستثمارات ، سواء للمنتجات الحربية أو المدنية لكل شركة وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لعدد (٢٠) شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى.

وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب معدلات الأداء للشركات والوحدات وقد تبين تنفيذ نسبة (٩٥% ) من المعتمد لهذا العام وطبقاُ لذلك فقد تم تحقيق زيادة فى إيرادات النشاط عن العام السابق بنسبة (١٩ % ) ، بلغ إجمالي إيرادات نشاط الشركات والوحدات بمبلغ (١٥,٧٠٥) مليار جنيه، مقارنة بالعام السابق (١٣,١٨٥) مليار جنيه.

ووجه الوزير "مرسي" الشركات والوحدات بضرورة العمل على رفع وتحسين مستويات الأداء وتلافى مسببات الخسائر في الأرباح.