حزب الكنبة يكسب.. كتاب أمريكي جديد يدعو للكسل والبعد عن تمارين اللياقة

في عرضها لكتاب دانيال إي ليبرمان عالم الأحياء التطوري بجامعة هارفارد، المسمى "لماذا يعد هذا الشيء الذي لم نتطور لفعله صحيا ومجزيا" أكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن "الكنبة" تكسب والتمارين الرياضية ليست أمرا "طبيعيا"، حسبما جاء في الكتاب الذي يصدر الأسبوع المقبل وبالتحديد في 5 يناير 2021.

وحسب الصحيفة الأمريكية فإن الكتاب يؤكد أن واحدة من أكبر الخرافات حول ممارسة الرياضة هي أنها طبيعية، فإذا كان هناك أي شيء يتعلق بذلك، فإن الغرائز البشرية تميل أكثر نحو أخذ قيلولة.

ويجادل دانيال إي ليبرمان بهذه النظرية في كتابه الجديد حيث يقول إن كلمة "تمارين لا تعكس لماذا لم نتطور لنفعل شيئًا صحيًا ومجزٍ"، والذي يقدم نصائح للبعض حول الأكثر قداسة في عالم اللياقة البدنية يخدع الجميع بأن التمارين مفيدة لهم، لكن الدراسات تظهر أن معظم الناس لا يحصلون على ما يكفي منها.

وشرع ليبرمان في معرفة السبب، ويأمل أن تساعد الإجابات في إزالة بعض العار الذي يشعر به الناس بشأن عدم نشاطهم الذي يجعل من الصعب عليهم التحرك، منتقدا الأشخاص الذين يسميهم "المتمرنين" الذين يتفاخرون بمدى عملهم ويصدرون أحكامًا على الأقل لياقة على أنهم كسالى بشكل غير طبيعي.

ويضرب مؤلف الكتاب مثالا بقوله إن أولئك الذين يصعدون المصعد بدلًا من الدرج ليسوا مذنبين بخطيئة الكسل، لكنهم يفعلون ما تم تطويرهم للقيام به - توفير الطاقة فقط لما هو ضروري أو ترفيهي.

وأشارت الصحيفة الأمريكية أن النقاط البارزة الأخرى من الكتاب الصادر في 5 (يناير) تتعلق بالأشخاص الذين يعتقدون أن التدريبات المتقاطعة العنيفة تجعلهم أقرب إلى الجسم العضلي الذي ينتمي إلى أسلافهم القدامى.. لكنهم على الأرجح ليسوا على دراية بالبحث الذي يظهر أن إنسان الغاب كان أكثر عضلية قليلًا من البشر العاديين.. واليوم هواة اللياقة البدنية الذين يعتقدون أن تدليل الحضارة قد أدى إلى كتم قوتنا الطبيعية قد لا يدركون أن الجلوس على الأريكة "الكنبة" في حالة غير نشطة والتفكر بعمق يجعلك تتحرك أكثر من قرد الشمبانزي العادي في يوم واحد. أما بالنسبة لمواهبنا الطبيعية، فمن الجدير بالذكر أن الشخص العادي يجري بسرعة مثل فرس النهر.

وأضافت الصحيفة أن مؤلف الكتاب ليبرمان، 56 عامًا، أستاذ علم الأحياء التطوري البشري في جامعة هارفارد، ساعد في الترويج للركض حافي القدمين في الولايات المتحدة بعد نشر بحث في مجلة نيتشر حول كيفية ولماذا ركض الناس حفاة القدمين قبل اختراع الأحذية. وفي هذا الكتاب أيضا، يشيد عالم الأنثروبولوجيا البيولوجية بفوائد اللياقة ويوصي بالتغلب على غريزة مناهضة التمارين ومن خلال العمل مع الأصدقاء والقيام بالتزامات مثل التسجيل في سباق.