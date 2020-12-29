أمطار بالسواحل وشبورة مائية وبارد ليلا.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الأربعاء، يكون مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق.

ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق وأمطار خفيفة على عدة مناطق.

أما محافظات الصعيد يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا علي القاهرة والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 11، السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15، جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 16.