أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الأربعاء، يكون مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق.
ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق وأمطار خفيفة على عدة مناطق.
أما محافظات الصعيد يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا علي القاهرة والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 11، السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15، جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 16.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار بالسواحل وشبورة مائية وبارد ليلا.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.