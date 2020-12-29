زيادة سعر تذكرة حديقة الحيوان 13 ضعفا يوم الثلاثاء.. لهذا السبب

حديقة الحيوان.. يحبها المصريون ويعشقون الذهاب إليها والتجول بها لما بها من استمتاع في مشاهدة الحيوانات المختلفة بها بداية من الأسد وحتى الثعلب والدبب وكلب البحر وسيد قشطة والزواحف، بالإضافة إلى وجود أماكن خاصة للأطفال مثل حديقة الطفل، كم هي جميلة حديقة الحيوان، كم هو رائع رؤية الأسد والذئب والكنجرو وكلب البحر والبجع، ولذلك أجرينا حوارا مع د. محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالجيزة وأكد لنا أنه يتبعون كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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كما أكد أن سعر التذكرة كما هو باستثناء يوم الثلاثاء وهو يوم الإجازة بالحديقة للعاملين بها، فسعر تذكرة هذا اليوم 65 جنيها وزادت التذكرة نظرا لرغبة الكثير من الزائرين في زيارة الحديقة في هذا اليوم.

وأكد رجائى، أن سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان يوم الثلاثاء 65 جنيها، وذلك مقابل جميع الأماكن الخاصة داخل الحديقة مثل بيت الزواحف وحديقة الطفل وغيره، موضحا أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء بهذا السعر لأننا وجدنا بعض الزوار يرغبون فى أن يأتوا يوم الإجازة، فضلا عن الأفواج السياحية.

وأضاف أن تذكرة الحديقة مازالت بـ 5 جنيهات حتى الآن، متمنيا أن يزيد سعر التذكرة لزيادة الموارد، وبالتالى يمكن تطويرها بشكل جيد.

وعلق "رجائى"، خلال حوار خاص لـ "دوت الخليج"، قائلا: "الـ 5 جنيهات قليلة جدا بالنسبة للخدمات والتطورات التى تشهدها الحديقة، حيث تم الاستعانة بشركات خاصة للأمن والنظافة".

وقال رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان أن الحديقة شهدت تطورات كبيرة، منها المقاعد الخشبية لمنع ظاهرة الافتراش، وحديقة الطفل، بالإضافة إلى الاستعانة بالمركز القومى للبحوث الزراعية فى تقليم الأشجار وتهذيبها.

ونوه الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالجيزة ، إلي أنه يتم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية سواء خلال جائحة كورونا أو من قبلها ، حيثُ إن هناك أطباء بيطريين داخل كل نقطة قريبة من الحيوان لفحصه يوميًا للتأكد من عدم إصابته بأى أمراض .

وأشار إلى أن لدينا معامل داخل الحديقة ، مؤكدا ان جميع الحيوانات بصحة جيدة ولاتوجد أى حالة مرضية ، متابعا :" وقاية الحيوان هى وقاية للزوار والعاملين المتعاملين مع الحيوان .

