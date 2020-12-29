بعد فشل مفاوضاته.. تعرف على بدائل الأهلي لسيرينو

فشلت مفاوضات النادي الأهلي مع الأورجوانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى بعدما كان قريبآ من الانضمام للقلعة الحمراء الأيام الماضية، الأمر الذي حسمه صن داونز بعدما أعلن أمس الاثنين، رفض بيع اللاعب الأورجوانى للأهلى فى يناير بسبب الخلاف حول المقابل المالى.

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وكان الأهلى قد قدّم عرضاً رسمياً لنادى صن داونز منذ أيام لشراء اللاعب بمقابل مليونى دولار قبل أن يرفع الأهلى العرض لمليونى و500 ألف دولار، فيما بدأ النادى الجنوب أفريقى طلباته بتحديد مبلغ 5 ملايين دولار للاستغناء عن اللاعب خلال يناير المقبل، ولكن الهلي رفض زياددة العرض فأعلن صن داونز فشل المفاوضات. وكان الأهلى قد قدّم عرضاً رسمياً لنادى صن داونز منذ أيام لشراء اللاعب بمقابل مليونى دولار قبل أن يرفع الأهلى العرض لمليونى و500 ألف دولار، فيما بدأ النادى الجنوب أفريقى طلباته بتحديد مبلغ 5 ملايين دولار للاستغناء عن اللاعب خلال يناير المقبل، ولكن الهلي رفض زياددة العرض فأعلن صن داونز فشل المفاوضات. ورغم ان سيرينو كان يرغب في اللعب للأهلي إلا ان ناديه أصر على أنهاء المفاوضات. اقرأ ايضا: صبحي: بيان لمخالفات الزمالك وسعي لتأجيل انتخابات اتحاد الكرة