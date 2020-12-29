بعد فشل مفاوضاته.. تعرف على بدائل الأهلي لسيرينو

فشلت مفاوضات النادي الأهلي مع الأورجوانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى بعدما كان قريبآ من الانضمام للقلعة الحمراء الأيام الماضية، الأمر الذي حسمه صن داونز بعدما أعلن أمس الاثنين، رفض بيع اللاعب الأورجوانى للأهلى فى يناير بسبب الخلاف حول المقابل المالى.
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وكان الأهلى قد قدّم عرضاً رسمياً لنادى صن داونز منذ أيام لشراء اللاعب بمقابل مليونى دولار قبل أن يرفع الأهلى العرض لمليونى و500 ألف دولار، فيما بدأ النادى الجنوب أفريقى طلباته بتحديد مبلغ 5 ملايين دولار للاستغناء عن اللاعب خلال يناير المقبل، ولكن الهلي رفض زياددة العرض فأعلن صن داونز فشل المفاوضات.
ورغم ان سيرينو كان يرغب في اللعب للأهلي إلا ان ناديه أصر على أنهاء المفاوضات.
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ووضعت إدارة الأهلى عدة بدائل للانضمام للفريق بعد فشل محاولات ضم سيرينو، وهي ما نستعرضها لكم كالتالي..
كيجان دولي
يأتى فى مقدمة هذه البدائل، الجنوب أفريقي كيجان دولي مهاجم فريق مونبيليه الفرنسى والذى ينتهى عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجارى، والذى كان تحت أنظار الأهلى خلال فترة تواجده مع صن داونز، وقت التتويج بدوري أبطال أفريقيا عام 2016 على حساب الزمالك، وكان يدربه وقتها بيتسو موسيماني المدرب الفنى الحالى للأهلى.
والترا بواليا
كما يظهر على السطح اسم المهاجم الزامبي والتر بواليا لاعب الجونة للانتقال للأهلي بعد فشل مفاوضات سيرينو، فيما تبدو حظوظ التوجولي لابا كودجو للانتقال للأهلي صعبة، وبات من المتوقع أن يكون كيجان دولي أو بواليا مهاجم الأهلي الجديد بعد فشل صفقة سيرينو.
ويرغب الأهلي في ضم لاعب أجنبي جديد في الأيام القليلة المقبلة خاصة بعدما طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من الأهلي إرسال قائمة الفريق التي ستشارك في مونديال الأندية المقرر إقامته في قطر خلال الفترة من 1 حتى 13 فبراير المقبل ويشارك فيه الأهلي بصفته بطلاً لأفريقيا بعد الفوز على الزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي في نهائي القرن الأفريقي.
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