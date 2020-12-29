توقعات الأبراج 2021.. تحذيرات لبرج الحوت وبشرى سارة لبرج الأسد

توقعات الأبراج 2021 تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، تزمنًا مع اقتراب بدء العام الجديد، لتزداد عمليات البحث عن الأبراج منها برج الحوت وبرج الدلو.
يقدم موقع دوت الخليج خدمة توقعات الأبراج لعام 2021، نظرًا لاهتمام فئة كبيرة من الشعب المصري بمعرفة توقعات الأبراج وفقًا لـ بسنت يوسف خبيرة التارو.
توقعات الأبراج 2021
قالت بسنت يوسف: "فيه ناس هيحصلها حاجات حلوة في التواريخ دى وتنتبه، من 6 يناير لـ 30 مارس، و16و17و18و28و30 مارس بلاش تهور واندفاع، ويوم 10و11و12 فبراير، و25و26و27 فبراير، ومن 25 إلى 30 إبريل، ومن 18 مايو لـ 30 يونيو، من 17 لـ 25 نوفمبر، ومن 1 لـ 7 ديسمبر".
برج الأسد 2021
يستمتع برج الأسد مع بداية العام الجديد 2021 بنهاية المؤامرات التي كانت تخطط ضده، ويتغلب على الضغوط التي كان يمر بها.
برج الحوت 2021
يصل مواليد برج الحوت إلى النضوج بالتفكير ليكون بشكل علمي أكثر، وكذلك يتمتع بسنة أفضل على الصعيد العاطفي، إلا أنه يجب أن يأخذ الحيطة من المحيطين به لحماية أسراره.
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حذرت بسنت يوسف مواليد برج الحوت من تناول أى أدوية ياخدها، حيث يفضل استشارة طبيب أو متخصص، وعليه خطر من التسمم.
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