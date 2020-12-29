أزمة باتحاد الكرة بسبب "الفار"

يواجه اتحاد الكرة المصري أزمة بسبب تطبيق تقنية الفار في مباريات الدوري المصري، حيث طالبت الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو الجبلاية بسداد مبلغ 100 ألف يورو كستحقات للدوري الجديد 2020 -2021، بجانب بعض المستحقات المتأخرة.

من ناحية أخرى ترفض اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد سداد المبلغ للشركة بداعٍ وجود بعض الملاحظات على تطبيق التقنية فى الدورى المصرى.

جدير بالذكر ان اتحاد الكرة يتحمل تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بالكامل بعدما رفض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز تحمل جزءًا من تكلفة التقنية، بداية من الدور الثانى للدورى، مبررة ذلك بكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب اقتناعها بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل باعتباره المسئول عن تنظيم البطولة، إلى جانب حصوله على عائد مادى من بث مباريات الدورى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـVAR بالدورى المصرى ستصل لمليون يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 18 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف يورو فى المباراة الواحدة تقريبا، وذلك حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.