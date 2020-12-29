ريم مصطفى تفجر مفاجأة لجمهورها وتتصدر "التريند"

ريم مصطفى تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء ظهورها في برنامج صاحبة السعادة مع الاعلامية والفنانة إسعاد يونس، لتفاجىء جمهورها مع شقيقتها الثلاثة بأسرار عديدة من طفولتها.
أكدت الفنانة ريم مصطفى، أنها كانت دومًا ما تحدث صخب في مرحلة طفولتها، حيث صنفها أخواتها بأنها أصعب فتاه كانت بينهم، فضلًا عن دورها في تخطيط المكايد لهم والتي استمرت معها بعدما نضجت.
أسرار عن ريم مصطفى
فاجأت ريم جمهورها بتصريحاتها عن حبها الشديد لتناول الأطعمة، ليترتب على ذلك تناولها للطعام في مختلف الأوقات، قائلة: "أنا بحب الأكل الحلو جدا، مش أي أكل.. وعادي جدا أكل حمام محشي قبل ما أنام وأفطر مكرونة، أنا لسه عاملة كده امبارح".
أشارت ريم مصطفى، إلى أنها تتمتع بميزة وهي تناول الطعام بكثرة دون أن يؤثر ذلك على قوامها ورشاقتها، مؤكدة أنها محافظة على ممارسة الرياضة.
آخر أعمال ريم مصطفى
يذكر أن ريم مصطفى بدأت تصوير مشاهدها فى فيلم "أهل الكهف" مع المخرج عمرو عرفة، بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث التحقت بأسرة العمل مؤخرا الذى يضم عددا كبيرا من الفنانين، على رأسهم غادة عادل وخالد النبوى ومحمد ممدوح "تايسون" وفتحى عبد الوهاب ومحمد فراج وأحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف أيمن بهجت قمر.
كما تواصل ريم تحضيرات دورها فى مسلسل "الملك" المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، ويتناول شخصية أحمس طارد الهكسوس، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تجسد فى العمل شخصية أمنريدس ملكة الهكسوس، ومن المقرر بدء تصوير العمل خلال الأسبوعين المقبلين.
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وتنتظر ريم مصطفى طرح فيلم "العنكبوت" الذى انتهت من تصويره مطلع العام الجارى، وتشارك فى بطولته مع أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى، وتأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وعُرض لها مؤخرا مسلسل "شديد الخطورة" على منصة watch it الرقمية، وشارك فى بطولته أحمد العوضى ورياض الخولى، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على.
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