ريم مصطفى تفجر مفاجأة لجمهورها وتتصدر "التريند"

ريم مصطفى تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء ظهورها في برنامج صاحبة السعادة مع الاعلامية والفنانة إسعاد يونس، لتفاجىء جمهورها مع شقيقتها الثلاثة بأسرار عديدة من طفولتها.

أكدت الفنانة ريم مصطفى، أنها كانت دومًا ما تحدث صخب في مرحلة طفولتها، حيث صنفها أخواتها بأنها أصعب فتاه كانت بينهم، فضلًا عن دورها في تخطيط المكايد لهم والتي استمرت معها بعدما نضجت.

أسرار عن ريم مصطفى



فاجأت ريم جمهورها بتصريحاتها عن حبها الشديد لتناول الأطعمة، ليترتب على ذلك تناولها للطعام في مختلف الأوقات، قائلة: "أنا بحب الأكل الحلو جدا، مش أي أكل.. وعادي جدا أكل حمام محشي قبل ما أنام وأفطر مكرونة، أنا لسه عاملة كده امبارح".

أشارت ريم مصطفى، إلى أنها تتمتع بميزة وهي تناول الطعام بكثرة دون أن يؤثر ذلك على قوامها ورشاقتها، مؤكدة أنها محافظة على ممارسة الرياضة.

آخر أعمال ريم مصطفى



